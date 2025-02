NÖ: ÖBB-Warteraum durch Bankomatsprengung zerstört

Am Bahnhof in Korneuburg ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Bankomat gesprengt worden. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, die mit einem PS-starken schwarzen Audi geflohen sind. Zeugen werden dringend um Hinweise gebeten. Der Zugbetrieb läuft ohne Einschränkungen.