„Sprengmeister“ jagen nächsten Bankomaten in Luft

Eine Bankomatsprenger-Bande aus Holland hält die Polizei in Wien gerade in Atem: Heuer wurde bereits der vierte Geldautomat in die Luft gejagt: Der jüngste Fall ereignete sich am Samstag um 3.35 Uhr in der Guglgasse in Simmering. Die Vorgangsweise der Täter ist immer gleich: Sie basteln die Sprengsätze auf Feuerwerkskörpern.