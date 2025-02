Dreister Räuber bedroht Angestellte mit Messer

Es ist gegen 16 Uhr in einem Betrieb in Klagenfurt. Mitarbeiterinnen gehen gerade ihrer Arbeit nach, als sich die Geschäftstüren öffnen. Doch es ist kein Kunde, der sich beraten lassen möchte. Der 45-Jährige will das Geschäft überfallen. Er fordert einen „geringen Geldbetrag“ – doch den bekommt er nicht. Eine Mitarbeiterin verneint – der Mann wird nervös und greift plötzlich selbst zur Kasse.