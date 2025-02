Ski-WM lässt Touristiker im ganzen Land jubeln

Bayern und Holländer kommen heuer erst später

Generell ist Salzburgs oberster Hotelier mit der bisherigen Wintersaison zufrieden. „Der Februar ist sehr gut gelaufen“, sagt Veit. Bis Ende März werde der Tourismus „auf ein leichtes Plus hinsteuern“, glaubt er. Hilfreich sind da die bayrischen Faschingsferien in der ersten Märzwoche, die heuer nicht mit den Semesterferien in Österreich zusammenfallen. Auch die niederländische Frühlingsferien-Saison hat erst diese Woche begonnen. Zum Vergleich, im vergangenen Winter gab es landesweit 15,6 Millionen Nächtigungen. Das war fast gleich viel wie im Jahr davor.