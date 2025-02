Burgenländer machen „Halleluja“-Eis Konkurrenz

Die süße Rezeptur stammt von Martin Klikovits (47) aus Zagersdorf und Jürgen Novak (47) aus Siegendorf. Die beiden waren viele Jahre Franchisenehmer von „Eismacher“ Jürgen Kitzwögerer. 2021 machten sie sich selbstständig, absolvierten Kurse an der „Carpigiano Gelato University“ und produzierten Eis im Auftrag einer Wiener Firma. Als diese Insolvenz anmelden musste, kauften Klikovits und Novak die modernen Maschinen aus der Konkursmasse heraus und mieteten sich in der aufgelassenen Café-Konditorei Weinreich in Oslip ein, wo sie nun eine kleine, feine Eismanufaktur betreiben.