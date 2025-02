Waffenverbotzone am Bahnhof Dornbirn kommt

Die sicherheitspolizeiliche Verordnung tritt am 19. Februar in Kraft und gilt vorerst drei Monate lang. In dieser Zone erhalten Polizisten im Zuge einer Kontrolle die Befugnis, Waffen und waffenähnliche Gegenstände wie Messer sicherzustellen. Ausgenommen sind Menschen, die Waffen in Ausübung ihres Berufes oder aufgrund einer waffenrechtlichen Bewilligung mit sich führen. Auch Pfeffersprays sind zur Selbstverteidigung erlaubt.