Das sind die fiesen Tricks der „Pferdemafia“

Die Berichte rund um eine Tierquälerei und Kindesvernachlässigung in der Oststeiermark haben auch in der restlichen Steiermark für Fassungslosigkeit gesorgt. Betroffen war dabei auch ein Pferd, das von der Besitzerin in vermeintlich liebevolle neue Hände übergeben wurde. Doch Kenner der Szene warnen: Mittlerweile ist es eine Geschäftsmasche geworden – „eine, die sich durch die Bundesländer zieht, sogar länderübergreifend ist. Und immer auf Kosten der Tiere geht.“