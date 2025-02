Lift-Sitzbügel brach: Skifahrer schwer verletzt

Unfall vor einer Woche am Glungezer

Es war dies der zweite fatale Zwischenfall binnen einer Woche in Tirol. Erst am vergangenen Wochenende wurde bei einem Schlepplift am Glungezer nahe Innsbruck das Tragseil herausgerissen! Es schlug am Boden auf – ein Wintersportler wurde getroffen, er kam mit dem Schrecken davon. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls befanden sich damals 40 Personen am Lift.