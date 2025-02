„Austrofaschismus sollte Warnung für heute sein!“

Was ist in Salzburg in den Jahren wirklich passiert?

Eines der Zentren war Lamprechtshausen: Putschisten hatten sich im Gasthaus Stadler verschanzt. Es kam im Juli 1934 bei österreichweiten NS-Putschversuchen zur blutigsten Auseinandersetzung in Salzburg. Die Gendarmerie wurde überfallen, die Post besetzt, Telefone unbrauchbar gemacht. Die Putschisten wurden gestoppt, es gab aber Opfer.