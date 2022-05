„Ort des Gedenkens“ in Neumarkt eröffnet

Das Land Salzburg errichtet bis 2027 in jedem seiner politischen Bezirke einen künstlerisch gestalteten Ort, der an Widerstandskämpferinnen und -kämpfer gegen den Nationalsozialismus erinnern soll. Am Samstag ist in Neumarkt am Wallersee (Flachgau) der erste von insgesamt sechs „Orten des Gedenkens“ eröffnet worden. Im Mittelpunkt stand dabei die Aktion „Einwurf“ des bildenden Künstlers Bernhard Gwiggner, die an den Gasthausbesitzer Georg Rinnerthaler erinnert.