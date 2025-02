Bankenombudsmann muss immer öfter ausrücken

Die Volkshilfe Burgenland hat im vergangenen Jahr über 20.000 Burgenländer in Not unterstützt. Neben der finanziellen Hilfe für armutsgefährdete Erwachsene und Kinder sind aber auch beratende Tätigkeiten ein wichtiger Teil des Angebots. Als besonders wesentlich hat sich die Zusammenarbeit mit Bankenombudsmann Ernst Loos erwiesen, kündigt Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst eine Fortsetzung der Kooperation an.