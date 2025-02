So ein Zufall! Toilette gesucht, Tresor gefunden

In Österreich ist das Blatt des Angeklagten ein unbeschriebenes. Grund genug für den Verteidiger des Rumänen, den einzig möglichen Milderungsgrund ins Spiel zu bringen. „Bei uns hat mein Mandant noch nichts angestellt. Ich bitte dies bei der Urteilsfindung zu berücksichtigen“, sagt der Advokat zur Vorsitzenden des Schöffensenats, die nun vom 35-Jährigen wissen will, ob er in anderen Ländern Vorstrafen habe. „11, 12 oder 13, ich weiß es nicht“, so der Mann, ehe ihm Michaela Stückler auf die Sprünge hilft. Es sind 21 Stück, 12 davon einschlägig.