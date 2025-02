Bald eine Milliarde Liter Wasser für Wien gelagert

Der tägliche Wasserbedarf in Wien steigt laufend an. Um die Versorgung auch in Zukunft garantieren zu können, wird derzeit im kleinen Örtchen St. Egyden bei Neunkirchen fleißig gegraben. Denn hier entsteht gerade der weltweit größte geschlossene Trinkwasserspeicher. Bereits jetzt werden in vier unterirdischen Kammern 600.000 Liter Wasser zwischengelagert. Wasser, das von der 1. Hochquellenleitung in die Bundeshauptstadt transportiert wird.