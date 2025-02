„Einsparung von Posten spart gar kein Steuergeld“

Die ÖVP hat in Tulln hat ihre absolute Mehrheit bei der Wahl sogar noch ausgebaut, braucht also keinen Partner. Aber auch ohne Koalitionspoker geht es in der Stadt an der Donau heiß her: Denn weil die Zahl der Vizebürgermeister reduziert werden soll, und das auch der FPÖ einen Posten kostet, fliegen die Fetzen.