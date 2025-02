FPÖ-Stadtvize fällt schwarzem Sparstift zum Opfer

Kritik an Ausgrenzung der FPÖ

Dabei musste Stadtchef Eisenschenk in den letzten Jahren reichlich Kritik einstecken, vor allem der weitgehend autofreie „grüne Platz“ zwischen Rathaus und Donau wurde aufgrund der Kosten und der wegfallenden Gratis-Parkplätze in der Innenstadt heftig kritisiert. Vor allem natürlich von FPÖ-Obmann Andreas Bors. Der selbst umstrittene Politiker teilt gerne gegen die ÖVP aus, sandte Anfang Jänner einen offenen Brief an Eisenschenk, in dem er sich um seine eigene Zukunft sorgen machte. Denn laut Gemeindeordnung steht der zweitstärksten Fraktion im Gemeinderat das Amt des zweiten Vizebürgermeisters zu. Ein Amt, das laut Bors im Falle eines FPÖ-Erfolgs eingespart werden solle: „Ein Akt der Ausgrenzung!“