„Ich will dort anschließen, wo ich aufgehört habe“

Leitner fehlt

Youngster Elias Leitner muss Cortina wegen eines Außenbandrisses auslassen, will aber mit einer Schiene versuchen, die Saison fortzusetzen. „Ich habe ihn viel in der Reha gesehen letzte Woche. Mein Rat an ihn war, nur schmerzfrei weiterzumachen“, sagt Hämmerle, der selbst oft mit Verletzungen kämpfte, „es ist ärgerlich, wenn man so gut drauf ist. Aber sich mit Schmerzen durchzuwürgen, das hat er in seinem Alter nicht nötig. Elias hat noch viele gute Jahre vor sich.“