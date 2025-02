„Sind nicht die hellsten Kerzen am Christbaum“

Es ist Sonntag, der 29. September, als der Schluckspecht am späten Nachmittag nach einer Bastelstunde ins Auto steigt, um mit seinem Onkel nach Batschuns zu fahren. Auf der kurvenreichen Laternser Straße verliert der stark Alkoholisierte die Kontrolle über sein Auto – dieses touchiert einen Baumstumpf, überschlägt sich und landet schließlich auf dem Dach. Ein nachfolgender Lenker leistet Erste Hilfe und zieht die beiden Verunglückten aus dem Fahrzeug. Als die Polizei eintrifft, verweigert der leicht verletzte Fahrer den Alkotest, wegen der untrüglichen „Fahne“ wird ihm der Lappen trotzdem umgehend entzogen. Eine spätere Blutabnahme im Spital ergibt knapp drei Promille! „Das war die dümmste Aktion in meinem Leben“, so der 39-Jährige im Prozess. An den Unfallhergang kann er sich zwar nicht mehr erinnern, allerdings beteuert er, nicht am gebrochenen Lendenwirbel seines Onkels schuld zu sein. Der leide nämlich seit Jahren an Osteoporose. Das bestätigt auch der als Zeuge geladene Onkel, der zudem zunächst angibt, von der Alkoholisierung des Neffen nichts mitbekommen zu haben. „Ich habe während der Fahrt nur zu ihm gesagt, dass er zackig unterwegs sei.“