Süßer „Blumenstrauß“ vom steirischen Schokokönig

Dass dies über Jahre schon so gehalten wird, bewahrt den Steirer nun vor massiven Erhöhungen. Die dadurch entstehen: „Das Teuerste an der Schokolade ist der Kakao. Die Jungen in Kakao-produzierenden Ländern strömen vermehrt in die Städte, damit fehlen Arbeiter auf den Plantagen. Viele verfallen dann, was zu Ernteeinbußen führt.“ Auch die Löhne werden höher: „Gott sei Dank – und die Arbeitsbedingungen verbessern sich.“