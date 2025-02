Höhenweg durch die Bergwelt des Rätikon

Kiefern sind wahre Überlebenskünstler – sie wachsen auf Dünen, sauren Moorböden und auf Fels. Selbst am Polarkreis oder in den Alpen auf bis zu 2500 Meter Seehöhe kommen sie zurecht. Die Bergkiefer kommt in mindestens drei Unterarten und weiteren Zwischenformen vor: Latsche (Legföhre, Krüppelkiefer), Spirke (Aufrechte Bergkiefer) und Moorspirke. Erreicht man bei Wanderungen in den Alpen die Baumgrenze, so fallen die strauchartigen Bestände der Latsche auf. Als Pflanze der Hochlagen kommt sie in Österreich im gesamten Alpenbogen vor, fehlt jedoch in Wien und dem Burgenland. Aufgrund ihrer Zähigkeit ist sie hervorragend an extreme Standortbedingungen angepasst. Ihre langen, elastischen Äste brechen auch unter einer dicken Schneedecke oder bei Lawinenabgängen nicht ab. Die Latsche ist ganz im Gegenteil sogar auf ausreichend Schnee im Winter angewiesen, bietet eine dicke Decke doch Schutz vor niedrigen Temperaturen und eisigen Winden. Ihr Wurzelsystem kommt auch mit sehr dünnen Bodenauflagen über dem Fels zurecht.