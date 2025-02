„Bestehen auf Ministerien war nicht fehl am Platz“

Hart ins Gericht mit den Schwarzen geht Bösch in Sachen Finanzpolitik. „Im Finanzministerium liegt der Hund begraben, den die ÖVP gezüchtet hat“, meint der Dornbirner. Das gewaltige Budgetdefizit hätte ganz klar die ÖVP zu verantworten. Nicht zuletzt wegen der Coronahilfen, die die Partei an ihr Klientel in Wirtschaftskreisen bis hin zu den Seniorenbünden in den Bundesländern verteilt hätte.