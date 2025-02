Leih-BMW mit 510 PS an der Gartenmauer geschrottet

„Ich hab’ ihn erst ein Jahr lang gehabt. Jetzt ist er ein Totalschaden, weil alle vier Airbags ausgelöst wurden.“ Matthias Födermayr von „MF Cars“ in Asten trauert um seinen Nebenerwerb: Die Rede ist von seinem BMW M3 Competition „Isle of Man“ mit 510 PS und einem Listenpreis von satten 146.000 Euro – er hatte den Wagen bisher um 240 Euro für zwei Stunden und 150 Kilometer an Autoliebhaber vermietet. Am Dienstag gegen 19.50 Uhr beobachtete eine Polizistin (35) außer Dienst, wie der BMW auf der A 7 in Linz eine Leitschiene streifte, aber weiterfuhr. Die Beamtin verfolgte den Unfalllenker und gab ständig den Standort an die Landesleitzentrale weiter.