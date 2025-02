„Krone“-Wahl: Wer ist Wiens bester Polizist?

Wir suchen wieder den Top-Cop von Wien. Und Sie, liebe „Krone“-Leser bestimmen, wer das ist. Sechs hervorragende Kandidaten stehen in der Endauswahl. Die Online-Wahl läuft bis 23. Februar. Jeder Klick zählt. Der Sieger wird in Rahmen einer glanzvollen Rathausgala am 13. März geehrt.