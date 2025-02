Purbach: Wirbel um neuen Fahrplan für „Gmoabus“

Bereits mehr als 300 Unterschriften gegen Kürzung

In der Bevölkerung sorgt das für Unmut. „Damit können die meisten Schulkinder den Bus nicht mehr nutzen, auch Termine bei ortsansässigen Gewerbetreibenden sind davon betroffen“, kritisiert Unternehmer Michael Janoschek. Zugleich werde damit auch der Weg zum Bahnhof oder anderen Busverbindungen erschwert. Er hat deshalb eine Unterschriftenaktion gegen die Kürzung der Fahrzeiten beim „Gmoabus“ gestartet. Mittlerweile haben bereits mehr als 300 Bürger unterzeichnet. Gefordert wird das Aussetzen der Kürzungen, Einblick in aktuelle Projektinfos und die Schaffung einer Arbeitsgruppe. „Ich und viele andere Purbacher sind bereit, an einer Lösung mitzuarbeiten“, erklärt Janoschek. Man könnte etwa auch das Sponsoring am Bus ausbauen oder ehrenamtliche Fahrer einbeziehen, um so die Kosten zu reduzieren.