Weniger als jeder dritte Ukrainer arbeitet

„Ich verstehe nicht, warum Österreich Pflegekräfte in Indien oder auf den Philippinen sucht, obwohl viele gute potenzielle Arbeitskräfte schon im Land sind“, sagte Vereinspräsident Cornelius Granig am Dienstag in Wien. Mit dem Pflegeunternehmen Senecura sei es bereits gelungen, eine schrittweise Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.