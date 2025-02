Angeknabberte Türen und Schimmel im Keller

Unerträgliche Zustände herrschen laut Neos-Stadtvertreterin Martina Hladik an einer Dornbirner Volksschule: Das Dach ist undicht, der Belag am Pausenplatz weist tiefe Löcher auf, im Keller gibt es Schimmel und von Nagetieren angeknabberte Türen, und der Turnsaal kann von allen Kindern nur über einen Weg ins Freie erreicht werden. Für Martina Hladik ist offenkundig: „Die Stadt, die eine Erhaltungspflicht für diese Bildungseinrichtungen hat, vernachlässigt diese gravierend.“ Während Millionen von Euro in teure Neubauten im Bildungsbereich gesteckt würden, nehme die Stadt für ältere Schulen und Kindergärten offenbar kein Geld in die Hand, um auch nur die notwendigsten Reparaturen durchzuführen.