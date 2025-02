„Wir spielen hier in der Champions League“

Die Weltmeister haben neue Maßstäbe gesetzt

„Wir waren einfach verrückt genug, stundenlang in der Halle zu stehen. Im Kindesalter waren es bestimmt zehn Stunden am Tag. Ich würde sagen, dass wir einen gesunden Vogel haben.“ Denn bei Jonglage ist Ausdauer das Wichtigste. Die Grundlagen bilden fünf Keulen und sieben Bälle. „Da muss man nicht viel nachdenken. Wenn es darüber hinaus geht, kann man die Leute, die das können, an einer Hand abzählen“, zwinkert Manuel. Mit sieben Keulen schafft man an einem guten Tag 50 Fänge, Manuel ist bei über hundert angelangt: „Das ist schon Champions-League-Niveau. Wir haben in diesem Bereich neue Maßstäbe gesetzt.“ Immerhin stehen zahlreiche Weltrekorde zu Buche. Und auch in seiner neuen Show will „Jonglissimo“ nach den Sternen greifen.