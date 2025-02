Drei Jahre Haft für missglückten Raubüberfall

Eine Situation, die man nicht zweimal erleben möchte: Ein vermummter Mann stürmt in die Bank, fordert Geld und droht mit einer Bombe. Eine Angestellte hatte drei Jahre zuvor schon eine Begegnung dieser Art. „Man wird nach so einer Tat sehr aufmerksam, deshalb hatte ich gleich ein komisches Gefühl, als der Angeklagte in die Bank gekommen ist“, sagte die Frau beim Prozess am Klagenfurter Landesgericht. Die Situation sei ihr auf jeden Fall gefährlich vorgekommen: „Ich habe ja nicht gewusst, was da noch passiert.“