Ukrainer holt ein Monat nach Einbürgerung EM-Gold

Solche Geschichten schreibt einfach nur der Sport! Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine war der damals erst 13-jährige Oleksandr Cheban 2022 nach Österreich geflüchtet, hatte zuerst in Wien, später in Oberösterreich allen voran bei Karate-do Wels eine neue Heimat gefunden und bekam am 9. Jänner die österreichische Staatsbürgerschaft im besonderen Interesse der Republik in Anwesenheit von LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) verliehen.