Formel 1-Chefkoch und das illustre Kaisermenü

In der Schlossküche und in der jahrhundertealten urigen Rauchkuchl war am Herd viel los. „Serviert wurde eine saure Rahmsuppe mit Erdäpfelsterz. Das war die Lieblingssuppe vom steirischen Erzherzog Johann“, erzählt der Schlossbesitzer. „Dann gab es geschmortes Rindfleisch im Tontopf. Rindfleisch wurde häufig am Hof in Wien serviert. Auch Kaiser Franz Josef, dessen Leibspeise bekannterweise der Tafelspitz war, hat das Gericht geliebt.“