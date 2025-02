Meister Petz und dem Winter geht es an den Kragen

Umzug und Feuer

Und nach dem farbenfrohen Umzug geht es dem Bären an den Kragen. Das zottelige Tier steht symbolisch für den Winter. In einer spektakulären Jagd wird Meister Petz von verkleideten Treibern und Hunden verfolgt, bis er sich in einem Bau aus Holz, Stroh und Reisig versteckt. „Da es den Treibern aber nicht gelingt, den Bären aus seinem Versteck zu locken, wird dieser Haufen schließlich angezündet“, erklärt Rainer.