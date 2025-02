Das ist Bergheims Gegner im Cup-Halbfinale

Was den Salzburgerinnen aber Mut machen kann: Losfee Isabel Hochstöger bescherte ihnen ein Heimspiel. Die Partie wird am Wochenende vom 29./30. März ausgetragen. Der genaue Spieltermin wird in den kommenden Wochen fixiert. Das zweite Halbfinale lautet St. Pölten gegen First Vienna FC 1894.