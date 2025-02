Mit 17 genauso auf Rekordjagd wie mit 32

Schon im Herbst schickten sich die Bergheim-Damen an, die beste Saison in der Salzburger Geschichte hinzulegen. Eine, die die bislang allerbeste 2009/10 schon als Aktive miterlebt hat, ist heute noch dabei. Den Cup-Auftakt am Samstag gegen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen erlebt Sarah Sturm aber noch als Maskottchen mit.