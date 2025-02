Neue Spieler, aber noch die alten Leiden

Eigentlich ist es zum Haare raufen. Die 1:2-Niederlage des Tabellenletzten Altach gegen den Vorletzten GAK war unnötig wie ein Kropf. Die Vorarlberger dominierten die Partie über fast das gesamte Spiel, scheiterten aber – wie so oft in den letzten Jahren – an der Chancenauswertung. Und dazu noch zweimal am Aluminium. Zwei individuelle Fehler, ausgerechnet von den beiden stabilsten Spielern der Herbstsaison (Stojanovic und Ingolitsch) waren die Hauptursache für die elfte Saisonniederlage. Neue Spieler, alte Leiden: Das war das Fazit der ersten 90 Frühjahrsminuten.