Frau (21) flüchtet blutüberströmt in Geschäft

Ein Geschäftsmitarbeiter alarmierte am Samstagmorgen die Wiener Polizei, nachdem eine blutüberströmte junge Frau in das Geschäft geflüchtet war. Bei der Befragung durch die Beamten erklärte sie, vor ihrem Ehemann geflohen zu sein, weil er sie geschlagen habe. Außerdem habe die 21-Jährige große Angst vor ihm, da er äußerst aggressiv sei. Die Wiener Berufsrettung versorgte die Verletzte noch vor Ort, bevor sie in ein Spital gebracht wurde.