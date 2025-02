Per App das eigene Haus in Brand gesteckt

Ein Wisch über das Smartphone und kurz darauf steht das eigene Haus in Flammen. So erging es jenem Vorarlberger, der am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr via einer auf seinem Smartphone installierten App seine Sauna vorheizen lassen wollte. Doch die Dinge sollten einen ganz anderen Verlauf nehmen: Denn aufgrund eines technischen Defekts an der Sauna wurde die Temperatur höher als erwünscht – so hoch, dass die Schwitzhütte in Flammen aufging.