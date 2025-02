Listen-Ortschefs: „Brauchen keinen Parteiapparat!“

Ortskaiser. Ein Begriff, der hierzulande über Jahrzehnte eng mit den einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ verbunden war. Noch bei den letzten Gemeinderatswahlen 2020 fuhr die Volkspartei in 177 (!) Gemeinden die absolute Mehrheit ein – bei den Roten war dies in immerhin 66 Kommunen der Fall. Man braucht kein allzu großer Prophet zu sein, um zum Schluss zu kommen, dass sich das in etwas mehr als einem Monat wohl kaum wiederholen wird. Und auch für die Freiheitlichen werden die Bäume bei aller Euphorie mit ziemlicher Sicherheit nicht in den Himmel wachsen.