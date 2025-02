Nächtliches Inferno zerstörte Kärntner Bauernhaus

140 Mann von sieben Feuerwehren rückten am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in den Ortsteil Pirkachberg in der Gemeinde Mörtschach aus, um die Flammen zu bekämpfen. Um 22 Uhr brannte das zum größten Teil aus Holz errichteten Haus schon lichterloh (siehe Bild).