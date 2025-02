Derby! LASK gegen Blau-Weiß Linz – ab 17 Uhr LIVE

„Hervorragende Ausgangssituation“ für Blau-Weiß

Ob Robert Zulj, der im Cup gegen Salzburg fehlte, in die Startelf zurückkehrt, bleibt abzuwarten. So wie Florian Flecker kehrte der entmachtete Kapitän aber ins Mannschaftstraining zurück. Das Duo steht Schopp damit ebenso zur Verfügung wie die erst am Donnerstag verpflichteten Offensivmänner Christoph Lang und Krystof Danek.