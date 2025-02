Die „Omas gegen Rechts“ bleiben laut

Die Politik stellt gerade neue Regeln für das Zusammenleben mit Zugewanderten auf – teils auf Landesebene, vor allem aber im Zuge der Koalitionsgespräche zwischen Blau und Schwarz. Die Wohnungsvergabe wird an Deutschkenntnisse gekoppelt, der Zugang zu medizinischer Versorgung soll eingeschränkt und Staatsbürgerschaften erst nach 15 Jahren Aufenthalt in Österreich vergeben werden. Sehr zum Missfallen der Vorarlberger Sektion der „Omas gegen Rechts“, welche die drohenden Verschärfungen am Donnerstag bei ihrer wöchentlichen Mahnwache auf dem Kornmarktplatz in Bregenz zum Thema machten.