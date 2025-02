Izzi trainiert auf dem Heimkurs im Montafon

Auf dem Grasjoch tummelt sich gerade ein Teil der Snowboardcross-Weltelite. Nach der Rückkehr von der Weltcup-Station zuletzt im chinesischen Beidahu trainieren nun die US-Boys im Montafon, auch die Spanier und sogar ein Brasilianer. Außerdem der Lokalmatador selbst, Alessandro Hämmerle genießt ebenso die Vorteile des Heimkurses. „Es hat sich spontan ergeben und für mich ist das natürlich super“, freut sich „Izzi“, der zuletzt bei seinem Comeback in China mit einem fünften und einem zweiten Platz wieder ausgezeichnet zurück in die Spur fand, „wir können viel mit dem Material probieren, die Werkstatt ist ja ganz in der Nähe in Vandans. Und daheim bin ich auch schnell“, lacht der Olympiasieger von Peking. Auch der Rücken, der in den vergangenen Monaten Probleme bereitet hatte, hält. „Ich bin nach wie vor sehr zufrieden, auch mein Physio“, erzählt das Snowboard-Ass.