Erpresser droht: „Ich schlachte deine Familie ab!“

Ein geheimer Geldtransfer, dubiose Geschäftspartner, ein Auto voll düsterer Gestalten, Drohbesuche und verschollenes Geld. Dies sind nicht etwa die Zutaten für den nächsten Krimi-Bestseller, sondern das Martyrium, das ein Mostviertler am eigenen Leib miterleben musste. Der 70-Jährige war als „finanzieller Handlanger“ – er fungierte als Geldbote – in die Geschichte hineingeraten. Diese endete nun mit einem Prozess wegen schwerer Erpressung und angedrohter Entführung von Familienangehörigen am Landesgericht in St. Pölten.