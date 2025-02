Italien: Hausarrest für Signa-Mann aufgehoben

Der Bozner Steuerberater und Vertraute des gefallenen Signa-Gründers René Benko, Heinz Peter Hager, ist am Dienstag aus dem Hausarrest entlassen worden. Auch für weitere fünf Verdächtige in den Ermittlungen zu Benkos Geschäften in Italien, die ebenfalls seit Dezember unter Hausarrest standen, gehört dieser fortan der Vergangenheit an.