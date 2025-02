Maxi Entrup: „Jetzt wartet das nächste Endspiel“

Womit er nicht nur die Mannschaft gemeint hat, vielleicht sogar den ganzen Klub, speziell aber die Fans. Die vorm Anpfiff in Erinnerung an den Doublesieg 1965 ein Transparent aufgeknüpft hatten, auf dem stand: „Macht unser aller Träume war – wie einst im Fünfundsechziger Jahr!“ Entrup über die Anhänger: „Man hat gesehen, was es bewirken kann, wenn sie sogar 120 Minuten hinter uns stehen und Gas geben. Das geht nur gemeinsam. Wir können gemeinsam große Erfolge feiern.“ Neo-Kapitän Philipp Ziereis blies ins selbe Horn: „Wir haben das Stadion mitgenommen, die Fans mitgenommen – man hat in der zweiten Halbzeit gesehen, welche Energie wir freisetzen können“ Und in dieses gerade hochgefahrene schwarz-weiße LASK-„Kraftwerk“ muss nun Blau-Weiß. Viel Glück