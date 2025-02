Hund biss Spaziergeherin plötzlich in die Wade

Eine 39-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck ging am 30. Jänner kurz nach 8 Uhr in Seewalchen im Ortsteil Litzlberg entlang der Springstraße mit ihrem Hund spazieren. Dabei kam eine 66-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck im selben Bereich spazierend mit ihrem Hund vorbei. Beide Hunde waren an einer Auszugsleine angeleint.



Leine war nicht gesperrt

Als die 39-Jährige bereits vorgegangen war, ging ihr der Mischlingshund der 66-Jährigen mit der nicht gesperrten Auszugsleine hinterher und biss ihr plötzlich in die Wade. Die Bisswunde wurde hausärztlich behandelt.