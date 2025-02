Au revoir! Dedic wechselt an die Cote d‘Azur

Mehr als neun Jahre in Salzburg

Dedic, der in Zell am See zur Welt kam, wuchs in der Steiermark auf und wechselte im Oktober 2015 von der Sturm-Jugend in die Red Bull Akademie. Dort durchlief er diverse Nachwuchsmannschaften, ehe er beim FC Liefering erstmals Profiluft schnuppern durfte.