Medien: Salzburgs Gourna-Douath in Rom gesichtet

Der letzte Transfertag hat es wie so oft in sich. Auch beim österreichischen Bundesligisten Salzburg tut sich noch einiges. Während die Bullen noch bis inklusive Donnerstag Spieler verpflichten dürfen, sieht das in den europäischen Topligen anders aus. So musste der italienische Topklub AS Roma am Montag noch die letzten Transfers unter Dach und Fach bringen. Darunter soll sich laut Transferexperte Fabrizio Romano und der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport auch Salzburgs Mittelfeldspieler Lucas Gourna-Douath befinden. Die Einigung soll nach den Medienberichten auf Basis einer Leihe mit Kaufoption erfolgt sein. Wie die italienische Zeitung berichtet soll er am Abend in Rom eingetroffen sein.