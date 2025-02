58 Bewerbungen für neue Doppelspitze der LIVA

18 Bewerbungen aus dem In- und Ausland sind für die künstlerische, 40 für die kaufmännische Leitung der LIVA (Linzer Veranstaltungsgesellschaft) eingegangen. Einzelne Personen haben sich zugleich für beide Funktionen beworben, teilte die LIVA am Montag nach Ablauf der Bewerbungsfrist am vergangenen Freitag mit. Nun wird eine Short-List erstellt.