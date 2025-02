Nach 32 Jahren: Aus für das Frauenbüro befürchtet

Das Frauenbüro in Klagenfurt – mittlerweile heißt es Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen und ist in der Kumpfgasse 20/3 zu finden – ist seit 32 Jahren für Frauen jeden Alters und mit allerlei Anliegen da. „Die Beratung ist kostenlos und anonym. Ich habe unzählige Frauen hergeschickt in all den Jahren; junge Frauen, die schwanger waren, Frauen, die aus ihrer Beziehung hinauswollten oder mussten. Oft ging es ums Wohnen oder um soziale Notlagen“, erinnert sich Andrea Wulz, die als einstige Stadträtin in Klagenfurt unter anderem für Frauenthemen zuständig war.