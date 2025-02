Verstopfte Toiletten halten Gemeindebau in Atem

Wie oft schon eine Rohrreinigungsfirma gerufen werden musste, daran kann sich Maria B. (Name geändert) gar nicht mehr erinnern. Seit Jahren ist ihre Toilette immer wieder verstopft. Fast jede Woche. Den Grund kann sich die Wienerin, die pflegebedürftig ist, nicht erklären.„Ich musste bereits um 700 Euro die WC-Schale erneuern lassen. Gebracht hat das nichts. Laut Installateur liegt das Problem an den Leitungen in der Wand“, schildert Frau B. der Ombudsfrau.