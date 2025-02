Bregenz ging erhobenen Hauptes vom Platz

Fetahu verkürzte

Der WAC hatte nach rund 30 Minuten 2:0 geführt, dank SW-Goalie Felix Gschossmann fiel der Rückstand für die Bregenzer nicht noch höher aus. Anteo Fetahu verkürzte noch vor der Pause per direktem Freistoß auf 1:2. Bald nach Wiederanpfiff stand WAC-Offensivmann Zukic zwar offensichtlich im Abseits, der VAR hatte daran aber nichts zu beanstanden. 1:3 via Innenstange. „Sehr ärgerlich“, hielt sich SW-Trainer Van Acker vornehm zurück. In der Endphase hatte Bregenz noch gute Chancen, ein zweites Tor blieb aber verwehrt. „Gegen so einen Gegner müssen wirklich alle Spieler top sein, damit eine Überraschung möglich ist. Das war bei uns in dieses Mal nicht so“, sagte der Belgier, „aber das ist in Ordnung. Wir konnten Selbstvertrauen sammeln.“